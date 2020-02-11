Министры обороны НАТО обсудят ответ на весь спектр ракет РФ – Столтенберг

Министры обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе 12-13 февраля обсудят, как Альянс будет реагировать на российские ядерные и обычные ракеты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи.

"В четверг мы рассмотрим ответ НАТО на новые ракетные системы России. Разработка и размещение ракет SSC-8 привели в прошлом году к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Союзники по НАТО объединились по поводу нарушения Россией договора. Потому что договор, которого придерживается лишь одна сторона, не может защитить нас", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что министры ранее уже договорились о сбалансированном и скоординированном пакете оборонных мер, однако не стал раскрывать детали.

"Вместе с тем, мы подтверждаем нашу твердую приверженность контролю над вооружениями и разоружением. SSC-8 - это лишь один вызов, с которым мы сталкиваемся. Поэтому мы обсудим наш ответ на весь спектр российских ракетных систем. Обычных и ядерных, которые в настоящее время развернуты или находятся в стадии разработки", - добавил генсек.

Причиной расширения возможностей НАТО по сдерживанию и обороне является прекращение действия договора о РСМД. Он закончился прошлым летом, так как США и другие партнеры по НАТО считают, что Россия уже много лет нарушает соглашение своей системой SSC-8.

Эти ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками и имеют дальность полета более 2000 километров. Москва отвергает все обвинения и заявляет, что дальность действия системы составляет менее 500 км.