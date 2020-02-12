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Джо Байден зазнав другого провалу на попередніх виборах у США

Середа, 12 лютого 2020, 09:03

Колишній віцепрезидент США Джо Байден зайняв лише п’яте місце на праймеріз у Нью-Гемпширі – це вже другий провальний результат найбільш проукраїнського кандидата у президентській кампанії.

Про це йдеться у статті "Кінець Джо Байдена: як найбільш проукраїнський кандидат провалює вибори у США".

"Байден з тріском провалив обидва перших голосування представників Демократичної партії - спочатку кокуси в Айові, а тепер ще й праймеріз у Нью-Гемпширі. У першому штаті він виявився на четвертому місці, у другому - впав на п’яте, хоча зовсім нещодавно мав високі шанси у тамтешніх опитуваннях!" - йдеться у статті.

Водночас зазначається, що викреслювати ім’я Байдена з перегонів - передчасно.

Згадані два штати не є ключовими для Байдена, хоча в його штабі і не очікували аж настільки провальних результатів.

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"Настільки провальні результати стали холодним душем для кандидата і його команди, якій довелося переконувати знервованих донорів у тому, що Байден відіграється на наступних праймеріз", - зазначається у статті.

Як повідомлялося, на попередньому голосуванні у Нью-Гемпширі перемогу здобув сенатор Берні Сандерс.

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