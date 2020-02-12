Боррель предупредил о риске прямых боев между Турцией и РФ в Сирии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о риске прямого военного противостояния между Турцией и Россией в Сирии на фоне обострения ситуации в провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом дипломат сказал во время своего выступления перед депутатами Европейского парламента.

"Мы также видим столкновение между сирийским режимом и турецкими войсками, плюс риск того, что турецкие и российские военные вступят в прямое противостояние", - отметил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

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"Эта напряженность может, в свою очередь, вызвать более широкий региональный конфликт. Соглашение о прекращении огня между Анкарой и Москвой должна быть выполнена", - предостерег дипломат.

Он подчеркнул, что недавние военные успехи сирийского режима создают нестабильность в Сирии и не принесут мира.

В 2018 году Анкара и Москва, которые поддерживают враждующие стороны в сирийской войне, достигли знакового соглашения в Сочи о создании демилитаризованной зоны вокруг Идлиба.

В среду утром президент Турции набросился на Россию и Иран, которые поддерживают сирийский режим, заявив, что их обещания не выполняются. Он пообещал преследовать войска Башара Асада на земле и в воздухе, если хотя бы еще один турецкий солдат будет ранен.

В течение последних 10 дней турецкие и сирийские войска обменивались обстрелами в Идлибе и 14 турецких военнослужащих погибли.

Турция намерена вытеснить сирийские правительственные силы за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.