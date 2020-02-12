SAS усунула рекламу після звинувачень правих партій у приниженні Скандинавії

"Скандинавські авіалінії" (SAS) усунули власну рекламу після того, як її розкритикували антиіміграційні партії за нібито приниження історії та культури регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Що по-справжньому скандинавське? Абсолютно нічого. Все скопійовано", - починається реклама SAS.

Потім знамениті шведські фрикадельки, данський пиріг та скандинавські декретні відпустки приписуються Туреччині, Австрії та Швейцарії.

SAS заявили, що вони вважають себе об'єктом скоординованої онлайн-атаки.

У рекламі вказувалося, що лакричні цукерки прийшли з Китаю, вітряки винайшли в Ірані, і що прогресивна політика, якою відомі скандинави, бере свій початок з Греції та США.

"Ми беремо все, що нам подобається, при поїздках за кордон, трохи коригуємо це, і ось - унікальна скандинавська річ", - стверджується в рекламі, видаленій в середу.

SAS відстоює ролик як спосіб підкреслення того, як подорожі "надихають людей та суспільства".

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Політики з данських та шведських антиіміграційних популістських партій розкритикували цю рекламу. Підтримуване Кремлем російське інформаційне агентство Sputnik назвало її "непростимою глобалістською проіміграційною тирадою".

"Що за дурниці та самоненависть. Завжди намагався літати SAS, але більше ніколи. Це обіцянка", - написав у Facebook секретар популістських "Шведських демократів" Річард Йомсхоф.

SAS вважає, що її кампанію атакували онлайн-групи, повідомила компанія на своєму веб-сайті.

"Ми не хочемо ризикувати стати платформою для поглядів, яких ми не поділяємо. Тому ми тимчасово видалили ролик з наших каналів", - заявила компанія.

Праві популістські партії, які виступають проти мультикультуралізму та імміграції, набувають популярності в регіоні.