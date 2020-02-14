Міжнародна група щодо катастрофи літака МАУ зустрінеться в суботу в Мюнхені

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбудеться зустріч Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ, збитого 8 січня в Ірані.

Про це у п'ятницю повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

У зустрічі, яка відбудеться вранці 15 лютого, візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

До міжнародної групи, окрім України, входять Канада, Швеція, Велика Британія та Афганістан. На засіданні у січні в Лондоні глави МЗС цих країн розробили рамки для співпраці з Іраном щодо розслідування катастрофи літака МАУ і виділили 5 ключових елементів.

Раніше глава МЗС Вадим Пристайко повідомляв, що група буде стежити за належним розслідуванням збиття українського літака в Ірані.

Він зазначив, що місії 5 країн в ООН вже готують пропозиції на міжнародному рівні, яким чином тиснути на Іран і вимагати відповідальності за збиття літака.