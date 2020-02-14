Международная группа по катастрофе самолета МАУ встретится в субботу в Мюнхене

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоится встреча Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ, сбитого 8 января в Иране.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Во встрече, которая состоится утром 15 февраля, примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В международную группу, кроме Украины, входят Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан. На заседании в январе в Лондоне главы МИД этих стран разработали рамки для сотрудничества с Ираном по расследованию катастрофы самолета МАУ и выделили пять ключевых элементов.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко сообщал, что группа будет следить за надлежащим расследованием сбивания украинского самолета в Иране.

Он отметил, что миссии 5 стран в ООН уже готовят предложения на международном уровне, каким образом давить на Иран и требовать ответственности за сбивание самолета.