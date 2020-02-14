Угорщина може почати імпорт газ з Азербайджану з 2023 року - міністр

Угорщина може розпочати імпорт природного газу з Азербайджану з 2023 року.

Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Виступаючи на пресконференції після засідання угорсько-азербайджанського спільного економічного комітету, Сійярто заявив, що щорічні 1-2 мільярди кубічних метрів газу, які Угорщина буде імпортувати з Азербайджану, значно підвищать енергобезпеку країни.

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За його словами, закупівля азербайджанського газу Угорщиною стала можливою завдяки будівництву Південного газового коридору та збільшенню видобутку газу в Азербайджані, який зараз перевищує 45 мільярдів кубометрів на рік.

Азербайджан робить великий акцент на збільшенні потужностей з доставки газу, які мають перевищувати 30 мільярдів кубічних метрів на рік, зазначив Сійярто.

Нагадаємо, постачання російського газу до Угорщини трубопроводом TurkStream може початися наприкінці 2021 або на початку 2022 року.