Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німеччина домовлятиметься у Мюнхені про новий "Нормандський саміт"

Україна офіційно відкинула "мирний план", запропонований у Мюнхені

ЄС погодився частково відкрити ринок для української курятини - посол

З сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план "завершення війни в Україні"






Угорщина може почати імпорт газ з Азербайджану з 2023 року - міністр

П'ятниця, 14 лютого 2020, 19:51

Угорщина може розпочати імпорт природного газу з Азербайджану з 2023 року.

Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Виступаючи на пресконференції після засідання угорсько-азербайджанського спільного економічного комітету, Сійярто заявив, що щорічні 1-2 мільярди кубічних метрів газу, які Угорщина буде імпортувати з Азербайджану, значно підвищать енергобезпеку країни.

Читайте також
Болгарія наполягає на зниженні ціни на газ РФ на 30%

За його словами, закупівля азербайджанського газу Угорщиною стала можливою завдяки будівництву Південного газового коридору та збільшенню видобутку газу в Азербайджані, який зараз перевищує 45 мільярдів кубометрів на рік.

Азербайджан робить великий акцент на збільшенні потужностей з доставки газу, які мають перевищувати 30 мільярдів кубічних метрів на рік, зазначив Сійярто.

Нагадаємо, постачання російського газу до Угорщини трубопроводом TurkStream може початися наприкінці 2021 або на початку 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Енергетика Угорщина
powered by lun.ua