Угорщина може почати імпорт газ з Азербайджану з 2023 року - міністр
Угорщина може розпочати імпорт природного газу з Азербайджану з 2023 року.
Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.
Виступаючи на пресконференції після засідання угорсько-азербайджанського спільного економічного комітету, Сійярто заявив, що щорічні 1-2 мільярди кубічних метрів газу, які Угорщина буде імпортувати з Азербайджану, значно підвищать енергобезпеку країни.
За його словами, закупівля азербайджанського газу Угорщиною стала можливою завдяки будівництву Південного газового коридору та збільшенню видобутку газу в Азербайджані, який зараз перевищує 45 мільярдів кубометрів на рік.
Азербайджан робить великий акцент на збільшенні потужностей з доставки газу, які мають перевищувати 30 мільярдів кубічних метрів на рік, зазначив Сійярто.
Нагадаємо, постачання російського газу до Угорщини трубопроводом TurkStream може початися наприкінці 2021 або на початку 2022 року.