Венгрия может начать импорт газ из Азербайджана с 2023 года - министр

Венгрия может начать импорт природного газа из Азербайджана с 2023 года.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

Выступая на пресс-конференции после заседания венгерско-азербайджанского совместного экономического комитета, Сийярто заявил, что ежегодные 1-2 миллиарда кубических метров газа, которые Венгрия будет импортировать из Азербайджана, значительно повысят энергобезопасность страны.

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По его словам, закупка азербайджанского газа Венгрией стала возможным благодаря строительству Южного газового коридора и увеличению добычи газа в Азербайджане, которая сейчас превышает 45 млн кубометров в год.

Азербайджан делает большой акцент на увеличение мощностей по доставке газа, которые должны превышать 30 млн кубических метров в год, отметил Сийярто.

Напомним, поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу TurkStream могут начаться в конце 2021 или в начале 2022 года.