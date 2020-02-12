Болгарія наполягає на зниженні ціни на газ РФ на 30%

Болгарія очікує на підписання угоди з "Газпромом", яка значно знизить ціни на імпорт російського газу.

Про це заявила болгарська державна газова компанія "Булгаргаз", повідомляє "Європейська правда".

"Очікується, що до кінця лютого 2020 року сторони домовляться, і ціна природного газу для болгарського ринку буде значно знижена", - йдеться у повідомленні.

Болгарія наполягає на зниженні цін "Газпрому" приблизно на 30%, пише Euractiv.bg.

Одним із ключових аргументів країни в переговорах є можливість відновлення антимонопольної справи, яку Єврокомісія вела проти "Газпрому". Справа була припинена після досягнення угоди сторонами.

Болгарія, яка отримує майже весь природний газ із Росії - близько 3 млрд кубометрів на рік, до кінця 2020 року має намір диверсифікувати 50% постачань шляхом імпорту енергоресурсу з Азербайджану і США.

З 1 січня Болгарія почала отримувати російський природний газ через TurkStream, а не через Україну, як раніше.