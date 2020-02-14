Германия будет договариваться в Мюнхене о новом "Нормандском саммите"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас планирует договариваться с коллегами из государств "Нормандской четверки" о следующей встрече Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской сфере безопасности конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Маас заверил, что Германия продолжит вести переговоры в нормандском формате. "Германия с Францией работают много лет над поиском мирного решения для Украины. В последние несколько месяцев мы оживили Минский процесс, в том числе с помощью нового украинского президента", - заявил он.

Из речи министра следовало, что сейчас стороны далеки от решения конфликта.

"Основным вопросом этого конфликта, как и многих других, остается вопрос: действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния... Мы должны работать вместе над общей европейской структурой безопасности, которая функционирует на основе международного права", - заявил он.

"Об этом мы будем говорить здесь, в Мюнхене, с коллегами из Парижа, Москвы и Киева с тем, чтобы заложить основы для того, чтобы следующий саммит в нормандском формате состоялся в Берлине", - заверил Хайко Маас.

Как известно, в Мюнхене не планируется проведение министерской встречи четырех министров в нормандском формате. Министр не уточнил формат запланированных переговоров, которые он упомянул; не исключено, что речь идет об отдельных двусторонних встречах.