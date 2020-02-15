Министры обороны Украины и Норвегии обсудили сотрудничество между странами

14 февраля министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу с министром обороны Норвегии Франко Бакке-Йенсеном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства.

В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между двумя странами. В частности, сосредоточили внимание на разработке законодательства в сфере национальной безопасности и обороны, изучении аспектов деятельности в рамках "Северо оборонного сотрудничества" (NORDEFCO), консультациях по политической стратегии по вопросам территориальной целостности, независимости и безопасности.

Также они обсудили дальнейшее сотрудничество сил специальных операций, в частности привлечение норвежских инструкторов к участию в тренировочных миссиях (операциях) на территории Украины.

Среди перспективных направлений сотрудничества были также выделены изучение украинскими военными опыта Королевства Норвегия в вопросах создания эффективной системы оперативного (боевого) управления, связи разведки и наблюдения; обучение представителей ВС Украины на курсах обычного и специального дайвинга в Королевстве Норвегия.

В ходе общения стороны согласовали продление проектов при финансовой поддержке Министерства обороны Королевства Норвегия, среди которых профессиональная переподготовка и социальная адаптация украинских военнослужащих и членов их семей, развитие системы дистанционного обучения, снижение уровня коррупции в системе управления персоналом.

Как известно, Андрей Загороднюк принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности.