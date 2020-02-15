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Макрона Россия агрессивна, но ей нужен стратегический шанс

Суббота, 15 февраля 2020, 12:52

Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия - агрессивная и останется такой в ​​ближайшее время, но ей нужен "стратегический шанс".

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Макрон повторил свои ремарки, сделанные недавно в Польше, о том, что он "не пророссийский и не антироссийский, а просто проевропейский".

"Но если вы посмотрите на географию, то увидите, что мы вынуждены что-то делать вместе ... Мы должны дать россиянам стратегический шанс, стратегическую перспективу", - сказал он.

Говоря о вмешательстве Москвы в выборы в других государствах, он отметил "Россия точно агрессивная и останется такой в ближайшее время".

Однако, "нам все равно нужен диалог", говорит французский лидер.

В ноябре Макрон заявил, что теророризм, а не Россия или Китай, является ключевой опасностью для НАТО.

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Макрон Мюнхенская конференция
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