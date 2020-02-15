Макрона Россия агрессивна, но ей нужен стратегический шанс
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия - агрессивная и останется такой в ближайшее время, но ей нужен "стратегический шанс".
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
Макрон повторил свои ремарки, сделанные недавно в Польше, о том, что он "не пророссийский и не антироссийский, а просто проевропейский".
"Но если вы посмотрите на географию, то увидите, что мы вынуждены что-то делать вместе ... Мы должны дать россиянам стратегический шанс, стратегическую перспективу", - сказал он.
Говоря о вмешательстве Москвы в выборы в других государствах, он отметил "Россия точно агрессивная и останется такой в ближайшее время".
Однако, "нам все равно нужен диалог", говорит французский лидер.
В ноябре Макрон заявил, что теророризм, а не Россия или Китай, является ключевой опасностью для НАТО.
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