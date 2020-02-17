Росія надіслала агентів до Ірландії, щоб пошкодити трансатлантичні кабелі - ЗМІ

Росія надіслала агентів розвідки до Ірландії, щоб скласти карту точного розташування волоконно-оптичних кабелів на океанському дні, які з'єднують Європу з Америкою, підозрюють ірландські правоохоронні органи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Sunday Times.

Це викликало занепокоєння з приводу того, що російські агенти перевіряють кабелі на наявність слабких місць, з тим, щоб у майбутньому пошкодити. Раніше російські підводні човни і військові судна, що перебували в Атлантичному океані, вже підозрювалися в здійсненні цієї діяльності.

Саме Ірландія є точкою, звідки виходять кабелі зв'язку, що забезпечують інтернет-трафік між Америкою, Британією та Європою.

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Кабелі дають змогу мільйонам людей спілкуватися і дозволяють фінансовим операціям проходити безперешкодно.

Спецслужби та військові джерела вважають, що агентів надіслала російська військова розвідка ГРУ.

Спецслужби також вважають, що російські спецслужби, користуючись слабкістю місцевої контррозвідки, можуть використовувати Ірландію як свою базу.

Раніше повідомлялося, що російські хакери намагалися зламати систему енергопостачання Ірландії.