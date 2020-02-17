Россия направила агентов в Ирландию, чтобы повредить трансатлантические кабели – СМИ

Россия направила агентов разведки в Ирландию, чтобы составить карту точного расположения оптоволоконных кабелей на океанском дне, которые соединяют Европу с Америкой, подозревают ирландские правоохранительные органы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sunday Times.

Это вызвало обеспокоенность по поводу того, что российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, с тем, чтобы в будущем их повредить. Ранее российские подводные лодки и военные суда, находящиеся в Атлантическом океане, уже подозревались в этой деятельности.

Именно Ирландия является точкой, откуда выходят кабели связи, обеспечивающие интернет-трафик между Америкой, Британией и Европой.

Читайте также Авиасообщение в Ирландии было нарушено из-за российских бомбардировщиков

Кабели дают возможность миллионам людей общаться и позволяют финансовым операциям проходить беспрепятственно.

Спецслужбы и военные источники считают, что агентов направила российская военная разведка ГРУ.

Спецслужбы также считают, что российские спецслужбы, пользуясь слабостью местной контрразведки, могут использовать Ирландию как свою базу.

Ранее сообщалось, что российские хакеры пытались взломать систему энергоснабжения Ирландии.