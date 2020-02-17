Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Росія надіслала агентів до Ірландії, щоб пошкодити трансатлантичні кабелі - ЗМІ

Військовий конвой США увійшов у північно-східну Сирію

Асад встановив контроль над Алеппо, Росія розгорнула "зелених чоловічків"

Польща: попереджувальний страйк у всіх шахтах найбільшого гірничого підприємства ЄС






Єврокомісії рекомендували оновити правила ядерної безпеки

Понеділок, 17 лютого 2020, 09:24

Європейська комісія виконала свої обов'язки з питань ядерної безпеки, насамперед, щодо законодавства та нагляду, але вона все ще має можливість оновити та вдосконалити нормативно-правову базу та внутрішні вказівки.

Про це заявив Європейський суд аудиторів (ЕСА), повідомляє "Європейська правда".

ЕСА рекомендує посилити процедури, що застосовуються для перевірки ефективності роботи національних засобів моніторингу радіоактивності.

Читайте також
"Росатом" переміщує регіональний центр до Будапешта, угорська опозиція вимагає пояснень

2019 року в 14 країнах-членах ЄС працювали 124 ядерні реактори.

Як відомо, уряди Росії та Угорщини хочуть пришвидшити процес розбудови АЕС "Пакш", тому Угорщина подала на розгляд Європейської комісії законодавчий проєкт із внесення змін до регламентів ядерної безпеки країни. "Росатом" не відповідає критеріям безпеки ЄС та Угорщини, що затримало реалізацію проєкту вже на кілька років. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія
powered by lun.ua