Єврокомісії рекомендували оновити правила ядерної безпеки

Європейська комісія виконала свої обов'язки з питань ядерної безпеки, насамперед, щодо законодавства та нагляду, але вона все ще має можливість оновити та вдосконалити нормативно-правову базу та внутрішні вказівки.

Про це заявив Європейський суд аудиторів (ЕСА), повідомляє "Європейська правда".

ЕСА рекомендує посилити процедури, що застосовуються для перевірки ефективності роботи національних засобів моніторингу радіоактивності.

2019 року в 14 країнах-членах ЄС працювали 124 ядерні реактори.

Як відомо, уряди Росії та Угорщини хочуть пришвидшити процес розбудови АЕС "Пакш", тому Угорщина подала на розгляд Європейської комісії законодавчий проєкт із внесення змін до регламентів ядерної безпеки країни. "Росатом" не відповідає критеріям безпеки ЄС та Угорщини, що затримало реалізацію проєкту вже на кілька років.