"Росатом" переміщує регіональний центр до Будапешта, угорська опозиція вимагає пояснень

Угорська опозиційна партія "Зелених" (LMP) подасть запит на публічні дані, щоб дізнатись про вартість та наслідки переміщення до Будапешта регіонального центру "Росатома", російської державної корпорації з ядерної енергетики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Партія вимагає, щоб комітет парламенту з національної безпеки оцінив різні ризики, пов'язані з "просуванням Росатома", сказав її лідер Ласло Лорант Керестеш.

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Однією з причин кроку російської компанії може стати бажання президента Росії Владіміра Путіна отримати тісніший контроль над угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, щоб "будь-якими методами" здійснити проєкт розбудови АЕС "Пакш", заявив законодавець.

Проєкт "Пакш" може в підсумку коштувати вдвічі дорожче, ніж заявлена на цей момент вартість 12,1 мільярда євро, і це завадить Угорщині рухатися до більшого використання відновлюваної енергії, сказав він.

"Росатом" не відповідає критеріям безпеки ЄС та Угорщини, що затримало реалізацію проєкту вже на кілька років. Уряди Росії та Угорщини хочуть пришвидшити процес, тому Угорщина подала на розгляд Європейської комісії законодавчий проєкт із внесення змін до регламентів ядерної безпеки країни.