Еврокомиссии рекомендовали обновить правила ядерной безопасности

Европейская комиссия выполнила свои обязательства по ядерной безопасности, прежде всего, по законодательству и надзору, но у нее все еще есть возможность обновить и усовершенствовать нормативно-правовую базу и внутренние указания.

Об этом заявил Европейский суд аудиторов (ЕСА), сообщает "Европейская правда".

ЕСА рекомендует усилить процедуры, применяемые для проверки эффективности работы национальных средств мониторинга радиоактивности.

В 2019 году в 14 странах-членах ЕС работали 124 ядерных реактора.

Как известно, правительства России и Венгрии хотят ускорить процесс строительства АЭС "Пакш", поэтому Венгрия подала на рассмотрение Европейской комиссии законодательный проект по внесению изменений в регламенты ядерной безопасности страны. "Росатом" не соответствует критериям безопасности ЕС и Венгрии, что задержало реализацию проекта уже на несколько лет.