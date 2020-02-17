Поліція Данії арештувала 27 іноземців за контрабанду кокаїну

Данська поліція повідомила про арешт 27 осіб за підозрою в контрабанді наркотиків після виявлення близько 100 кілограмів кокаїну на зареєстрованому на Багамах вантажному судні, що йшло через води Данії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція Копенгагена заявила, що кокаїн був вилучений під час узгодженого на міжнародному рівні рейду на контейнеровозі Duncan Island, коли він проходив на південь від міста Гедсер.

Підозрювані, всі іноземці, звинувачуються в серйозних злочинах, пов’язаних з нарокотрафіком, і можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення терміном до 16 років. Йдеться, зокрема, про інтернаціональний екіпаж судна з російськими, латвійськими, еквадорськими і філіппінськими громадянами, вони залишаються під вартою на час подальшого розслідування.

"Ми, природно, дуже раді, що багато кілограмів кокаїну не потрапили на вулицю. Тепер ми продовжуємо розслідування, щоб з'ясувати, хто марно чекає доставки", - сказав інспектор Денні Райз, голова спеціального слідчого відділу копенгагенської поліції.

За даними данської телекомпанії TV2, судно знаходилося на шляху з шведського Хельсінгборга в російський Санкт-Петербург, коли його захопила поліція. Вилучений кокаїн оцінили в 50 мільйонів доларів.