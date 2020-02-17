Полиция Дании арестовала 27 иностранцев за контрабанду кокаина

Датская полиция сообщила об аресте 27 человек по подозрению в контрабанде наркотиков после обнаружения около 100 килограммов кокаина на зарегистрированном на Багамах грузовом судне, которое шло через воды Дании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция Копенгагена заявила, что кокаин был изъят во время согласованного на международном уровне рейда на контейнеровозе Duncan Island, когда он проходил на юг от города Гедсер.

Подозреваемые, все иностранцы, обвиняются в серьезных преступлениях, связанных с нарокотрафіком, и могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 16 лет. Речь идет, в частности, о интернациональный экипаж судна с российскими, латвийскими, эквадорскими и филиппинскими гражданами, они остаются под стражей на время дальнейшего расследования.

"Мы, естественно, очень рады, что много килограммов кокаина не попали на улицу. Теперь мы продолжаем расследование, чтобы выяснить, кто бесполезно ждет доставки", - сказал инспектор Дэнни Райз, глава специального следственного отдела копенгагенской полиции.

По данным датской телекомпании TV2, судно находилось на пути из шведского Хельсингборга в российский Санкт-Петербург, когда его захватила полиция. Изъятый кокаин оценили в 50 миллионов долларов.