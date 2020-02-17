Прем'єр Албанії не вірить, що ЄС у березні ухвалить рішення про початок переговорів

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що він "нічого не чекає" від березневого саміту, на якому лідери ЄС повинні повернутися до питання розширення і приєднання його країни до блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Давайте не будемо говорити про дати та місяці. Березня не існує", - сказав Рама журналістам в Брюсселі, коли його запитали про перспективу зустрічі Європейської ради, яка може дати "зелене світло" початку процесу приєднання Албанії та Північної Македонії.

Рама також визнав, що у президента Франції Еммануеля Макрона були законні аргументи щодо зміни процесу розширення.

"Я не можу сказати, що він не правий, коли говорить про необхідність реформування ЄС, коли він говорить про необхідність зробити процес розширення чимось практичним, відчутним, підзвітним", - сказав він.

Однак, він додав, що припинення вступу Албанії було "політичним землетрусом", підкресливши судові реформи, які країна вже провела.

Європейська комісія вже неодноразово заявляла, що дві країни відповідають критеріям для початку переговорів про членство. Але Франція та інші члени ЄС раніше не погоджувалися з такими оцінками.

Однак, минулого тижня Макрон дав зрозуміти, що готовий зняти свої заперечення щодо початку переговорів з Північною Македонією та Албанією про їх вступ до ЄС.

Цього місяця Єврокомісія запропонувала реформувати процес розширення ЄС відповідно до французької пропозиції, внесеної в листопаді. ЄК вирішила дати більшу вагу країнам-членам у процесі переговорів та полегшила можливість зупинки переговорів, якщо кандидати не будуть справлятися.