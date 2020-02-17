Премьер Албании не верит, что ЕС в марте примет решение о начале переговоров

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что он "ничего не ждет" от мартовского саммита, на котором лидеры ЕС должны вернуться к вопросу расширения и присоединения его страны к блоку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Давайте не будем говорить о датах и ​​месяцах. Март не существует", - сказал Рама журналистам в Брюсселе, когда его спросили о перспективе встречи Европейского совета, которая может дать "зеленый свет" началу процесса присоединения Албании и Северной Македонии.

Рама также признал, что у президента Франции Эммануэля Макрона были законные аргументы относительно изменения процесса расширения.

"Я не могу сказать, что он не прав, когда говорит о необходимости реформирования ЕС, когда он говорит о необходимости сделать процесс расширения чем-то практичным, осязаемым, подотчетным", - сказал он.

Однако, он добавил, что прекращение вступления Албании было "политическим землетрясением", подчеркнув судебные реформы, которые страна уже провела.

Европейская комиссия уже неоднократно заявляла, что две страны отвечают критериям для начала переговоров о членстве. Но Франция и другие члены ЕС ранее не соглашались с такими оценками.

Однако, на прошлой неделе Макрон дал понять, что готов снять свои возражения относительно начала переговоров с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в ЕС.