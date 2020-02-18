Естонія заявила про готовність прийняти Путіна на фіно-угорському конгресі

Естонія готова до того, що президент Росії Владімір Путін візьме участь у Всесвітньому фіно-угорському конгресі в середині червня в Тарту. Однак інформація про те, чи приїде російський лідер в Естонію, як і раніше відсутня.

Про це заявила представник Міністерства культури Анн-Лі Реймана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"У нас поки немає ніякої інформації про те, чи планує президент Путін взяти участь в цьому заході. Ми звернулися до російського посольства, але вони також не знають", - сказала Реймана.

Однак, зазначила вона, організатори конгресу підготувалися до можливого приїзду Путіна. Готові до його приїзду і співробітники Департаменту поліції і прикордонної охорони, який відповідатиме за безпеку заходу.

"У зв'язку з Всесвітнім конгресом і візитом глав держав поліція за необхідності готова мобілізувати додаткові сили з інших підрозділів Південної Естонії", - підтвердив глава Тартуського відділення поліції Вейко Ярва.

За його словами, необхідність опікуватися забезпеченням безпеки під час конгресу не позначиться на щоденних обов'язках поліцейських, також правоохоронці зроблять все від себе залежне, щоб місцеві мешканці відчули якомога менше незручностей через обмеження, пов'язані з проведенням такого великого заходу.

8-й Всесвітній конгрес фіно-угорських народів пройде з 17 по 19 червня. На цей момент відомо, що в церемонії його відкриття візьмуть участь президенти Фінляндії, Угорщини та Естонії. Навесні минулого року лідерка Естонії Керсті Кальюлайд запросила на конгрес і свого російського колегу Владіміра Путіна.

Кальюлайд вважає, що Естонія повинна залишатися серед тих країн, які самостійно ведуть переговори з Росією. За її словами, бойкот двосторонніх контактів є нерозумним, хоча іноді така політика є зручним виправданням.