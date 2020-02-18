Эстония заявила о готовности принять Путина на финно-венгерской конгрессе

Эстония готова к тому, что президент России Владимир Путин примет участие во Всемирном финно-венгерской конгрессе в середине июня в Тарту. Однако информация о том, приедет ли российский лидер в Эстонию по-прежнему отсутствует.

Об этом заявила представитель Министерства культуры Анн-Ли Реймана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"У нас пока нет никакой информации о том, планирует ли президент Путин принять участие в этом мероприятии. Мы обратились в российское посольство, но они также не знают", - сказала Реймана.

Однако, отметила она, организаторы конгресса подготовились к возможному приезду Путина. Готовы к его приезду и сотрудники Департамента полиции и погранохраны, который будет отвечать за безопасность мероприятия.

"В связи с Всемирным конгрессом и визитом глав государств полиция при необходимости готова мобилизовать дополнительные силы из других подразделений Южной Эстонии", - подтвердил глава Тартуского отделения полиции Вейко Ярва.

По его словам, необходимость заниматься обеспечением безопасности во время конгресса не отразится на ежедневных обязанностях полицейских, также правоохранители сделают все от себя зависящее, чтобы местные жители почувствовали как можно меньше неудобств из-за ограничений, связанных с проведением такого крупного мероприятия.

8-й Всемирный конгресс финно-угорских народов пройдет с 17 по 19 июня. На данный момент известно, что в церемонии его открытия примут участие президенты Финляндии, Венгрии и Эстонии. Весной прошлого года лидер Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила на конгресс и своего российского коллегу Владимира Путина.

Кальюлайд считает, что Эстония должна оставаться среди тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией. По ее словам, бойкот двустороннего сотрудничества является неразумным, хотя иногда такая политика является удобным оправданием.