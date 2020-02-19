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На заході Туреччини стався другий за добу землетрус

Середа, 19 лютого 2020, 07:43

Землетрус магнітудою 4,2 стався в середу в західній турецькій провінції Маніса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

В Управлінні із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини заявили, що підземні поштовхи зафіксовані о 00:23 за місцевим часом в повіті Киркагач.

Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

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Це другий землетрус, зафіксований за добу у цій частині Туреччини.

У вівторок о 19:09 в Манісі зафіксували поштовхи магнітудою 5,2.

Минулого місяця Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 6,8 - загинула 41 людина та 1600 були поранені.

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