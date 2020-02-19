Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Волкер не верит в проведение выборов в ОРДЛО в этом году

В Дании соцработница за 25 лет украла почти 16 млн евро: ее осудили на 6,5 лет

Украина поднимет вопрос обострения у Золотого на Совбезе ООН

Бой возле Золотого: ЕС обвинил боевиков и ждет действий от России






На западе Турции произошло второе за сутки землетрясение

Среда, 19 февраля 2020, 07:43

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду в западной турецкой провинции Мугла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

В Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции заявили, что подземные толчки зафиксированы в 00:23 по местному времени в уезде Киркагач.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Читайте также
На восстановление Албании после землетрясения собрали 1,15 млрд евро - глава Еврокомиссии

Это второе землетрясение, зафиксированное в сутки в данной части Турции.

Во вторник в 19:09 в Манисе зафиксировали толчки магнитудой 5,2.

В прошлом месяце в Турции в результате землетрясения магнитудой 6,8 погиб 41 человек и 1600 были ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция стихийные бедствия
powered by lun.ua