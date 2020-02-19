На западе Турции произошло второе за сутки землетрясение
Среда, 19 февраля 2020, 07:43
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду в западной турецкой провинции Мугла.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
В Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции заявили, что подземные толчки зафиксированы в 00:23 по местному времени в уезде Киркагач.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
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Это второе землетрясение, зафиксированное в сутки в данной части Турции.
Во вторник в 19:09 в Манисе зафиксировали толчки магнитудой 5,2.
В прошлом месяце в Турции в результате землетрясения магнитудой 6,8 погиб 41 человек и 1600 были ранены.
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