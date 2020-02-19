Китай погрожував завдати шкоди провідним чеським компаніям - лист

Китайський уряд погрожував помститися провідним чеським компаніям, якщо голова Сенату Чехії не відмовиться від запланованого візиту до Тайваню.

Про це йдеться в дипломатичному повідомленні, з яким ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Лист від 10 січня, надісланий посольством Китаю в Празі до офісу президента Чехії, передбачав, що автовиробник Skoda, кредитор Home Credit Group та виробник музичних інструментів Petrof Pianos постраждали б, якби покійний нині голова Сенату Ярослав Кубера відвідав острів.

Голова верхньої палати парламенту Чехії Кубера був другим найвищим посадовцем країни після президента Мілоша Земана. Його запланований візит до Тайваню - який Пекін вважає своєю провінцією - викликав занепокоєння щодо того, що Китай помститься бізнес-спільноті країни Центральної Європи.

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Кубера несподівано помер 20 січня перед запланованою поїздкою, але в листі Пекін чітко вказує, хто постраждає, якщо візит відбудеться.

У листі зазначається, що "Китай є найбільшим іноземним ринком для багатьох чеських компаній, таких як Skoda Auto, Home Credit Group, Klaviry Petrof та інші".

"Чеські компанії, представники яких відвідають Тайвань разом із очільником Куберою, не будуть вітатися в Китаї чи китайцями", - сказано в листі. "Чеським компаніям, які мають економічні інтереси в Китаї, доведеться заплатити за візит до Тайваню очільника Кубери".

У минулому чеський уряд заявляв, що він дотримується політики Китаю.