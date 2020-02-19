Китай угрожал причинить вред ведущим чешским компаниям - письмо

Китайское правительство угрожало отомстить ведущим чешским компаниям, если председатель Сената Чехии не откажется от запланированного визита в Тайвань.

Об этом говорится в дипломатическом сообщении, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Письмо от 10 января, отправленное посольством Китая в Праге в офис президента Чехии, предусматривало, что автопроизводитель Skoda, кредитор Home Credit Group и производитель музыкальных инструментов Petrof Pianos пострадали бы в случае, если покойный ныне председатель Сената Ярослав Кубера посетил бы остров.

Председатель верхней палаты парламента Чехии Кубера был вторым самым высоким должностным лицом страны после президента Милоша Земана. Его запланированный визит в Тайвань - который Пекин считает своей провинцией - вызвал обеспокоенность тем, что Китай отомстит бизнес-сообществу страны Центральной Европы.

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Кубера неожиданно умер 20 января перед запланированной поездкой, но в письме Пекин четко указывает, кто пострадает, если визит состоится.

В письме отмечается, что "Китай является крупнейшим иностранным рынком для многих чешских компаний, таких как Skoda Auto, Home Credit Group, Klaviry Petrof и других".

"Чешские компании, представители которых посетят Тайвань вместе с председателем Куберой, а не будут приветствоваться в Китае или китайцами", - говорится в письме. "Чешским компаниям, которые имеют экономические интересы в Китае, придется заплатить за визит в Тайвань председателя Куберы".

В прошлом чешское правительство заявляло, что оно придерживается политики Китая.