Генпрокурор США розглядає питання про відставку через твіти Трампа - ЗМІ

Генеральний прокурор США Вільям Барр розглядає відставку через твіти президента Дональда Трампа щодо розслідувань Міністерства юстиції.

Про це агентству Reuters у вівторок розповіло джерело, знайоме з ситуацією, повідомляє "Європейська правда".

Барр розповів людям, близьким до Трампа, про його занепокоєння, але наразі незрозуміло, чи сказав про це Барр Трампу безпосередньо, додає Washington Post.

"У нього є свої межі", - цитує газета одну людину, знайому з думкою Барра.

Барр, можливо, ділиться своєю позицією з близькими до Трампа людьми, сподіваючись, що президент отримає сигнал і перестане писати про кримінальне розслідування Міністерства юстиції.

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У вівторок Трамп заявив, що має повну довіру до Барра, який минулого тижня в інтерв'ю заявив, що твіттер-звичка Трампа унеможливлює його роботу.

"Я роблю його роботу важчою ... Я згоден з цим", - сказав Трамп журналістам. "Генеральний прокурор - людина великої доброчесності".

Минулого тижня вищі посадові особи Міністерства юстиції відкликали попередню рекомендацію щодо винесення вироку давньому другу Трампа Роджеру Стоуну, якого в листопаді визнали винним у семи пунктах брехні в Конгресі, що призвело до потрясінь всередині відомства.

Понад 1000 колишніх посадовців департаменту закликали Барра піти у відставку.

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Трамп використав Twitter, щоб напасти на чотирьох прокурорів, які вели цю справу, а також на суддю, який головував у ній.

Барр заявив в інтерв'ю ABC в четвер, що він не може виконувати свою роботу "з постійними коментарями" і що "час припинити твітити про кримінальні справи Міністерства юстиції".

Поки Трамп висловлював підтримку Барру, він також захоплено говорив про твіти. "Соціальні медіа для мене є дуже важливими, оскільки вони дають мені голос", - сказав він.