Генпрокурор США обдумывает отставку из-за твитов Трампа - СМИ

Генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает свою отставку из-за твитов президента Дональда Трампа о расследованиях Министерства юстиции.

Об этом агентству Reuters во вторник рассказал источник, знакомый с ситуацией, сообщает "Европейская правда".

Барр рассказал людям, близким к Трампу, о своей обеспокоенности, но пока неясно, сказал ли об этом Барр Трампу непосредственно, добавляет Washington Post.

"У него есть свои пределы", - цитирует газета человека, знакомого с мнением Барра.

Барр, возможно, делится своей позицией с близкими к Трампу людьми, надеясь, что президент получит сигнал и перестанет писать об уголовном расследовании Министерства юстиции.

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Во вторник Трамп заявил, что полностью доверяет Барру, который на прошлой неделе в интервью заявил, что твиттер-привычки Трампа делают его работу невозможной.

"Я делаю его работу сложнее... Я согласен с этим", - сказал Трамп журналистам. "Генеральный прокурор - человек большой добродетели".

На прошлой неделе высшие должностные лица Министерства юстиции отозвали предварительную рекомендацию относительно вынесения приговора давнему другу Трампа Роджеру Стоуну, которого в ноябре признали виновным по семи пунктам лжи в Конгрессе, что привело к потрясениям внутри ведомства.

Более 1000 бывших должностных лиц департамента призвали Барра уйти в отставку.

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Трамп использовал Twitter, чтобы напасть на четырех прокуроров, которые вели это дело, а также на судью, который председательствовал в ней.

Барр заявил в интервью ABC в четверг, что он не может выполнять свою работу "с постоянными комментариями" и "время прекратить твитить об уголовных делах Министерства юстиции".

Пока Трамп высказывал поддержку Барру, он также восторженно говорил о твитах. "Социальные медиа для меня очень важны, поскольку они дают мне голос", - сказал он.