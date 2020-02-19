Президент Албанії скликає населення на антиурядовий протест

Президент Албанії в середу закликав албанців 2 березня вийти на велику акцію протесту проти чинного лівого уряду, який Ілір Мета звинуватив у порушенні Конституції і зв'язках з організованою злочинністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанське видання Exit news.

Ілір Мета назвав майбутній протест "заповітом", який "зруйнує олігархічний режим, що навмисно порушує суверенітет народу і має намір знищити населення та перетворити державу на оперативну базу для організованої злочинності та відмивання грошей".

Мета сказав, що 2 березня він підпише указ проти того, що він назвав "державним переворотом" з боку уряду Еді Рами. Він зазначив, що реформа системи правосуддя, яка була затверджена три роки тому і мала викорінити хабарництво та забезпечити незалежність суддів і прокурорів, провалилася.

Албанія, де проживає майже 3 мільйони людей, проводить реформи, щоб нарешті почати переговори про вступ з Євросоюзом і приєднатися до блоку. Незалежність судової системи є обов'язковою умовою для цього.

Раніше албанський парламент ухвалив зміни, якими позбавив президента юрисдикційних повноважень над суддями Конституційного суду. Депутати скасували положення, які вимагають від членів КС присягати перед президентом.

Перш ніж обійняти президентський пост майже три роки тому Мета був лідером Партії соціалістичного руху за інтеграцію, невеликого лівого угрупування, яке зараз перебуває в опозиції.