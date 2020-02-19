Президент Албании созывает граждан на антиправительственный протест

Президент Албании Илир Мета в среду призвал албанцев 2 марта выйти на большую акцию протеста против действующего левого правительства, которое он обвинил в нарушении Конституции и связях с организованной преступностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанское издание Exit news.

Илир Мета назвал будущий протест "завещанием", которое "разрушит олигархический режим, что преднамеренно нарушает суверенитет народа и намерен уничтожить население и превратить государство в оперативную базу для организованной преступности и отмывания денег".

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Мета сказал, что 2 марта он подпишет указ против того, что он назвал "государственным переворотом" со стороны правительства Эди Рамы. Он отметил, что реформа системы правосудия, которая была утверждена три года назад и должна была искоренить взяточничество и обеспечить независимость судей и прокуроров, провалилась.

Албания, где проживает почти 3 миллиона человек, проводит реформы, чтобы наконец начать переговоры о вступлении с Евросоюзом и присоединиться к блоку. Независимость судебной системы является обязательным условием для этого.

Ранее албанский парламент принял изменения, которыми лишил президента юрисдикционных полномочий над судьями Конституционного суда. Депутаты отменили положения, которые требуют от членов КС присягать перед президентом.

Прежде чем занять президентский пост почти три года назад, Мета был лидером Партии социалистического движения за интеграцию, небольшой левой группировки, которая сейчас находится в оппозиции.