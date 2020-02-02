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Франція надішле ще 600 військових в африканський Сахель

Неділя, 2 лютого 2020, 12:11

Франція розмістить ще 600 солдатів для боротьби з бойовиками-ісламістами в африканському Сахелі на південь від Сахари.

Про це в неділю заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Підкріплення здебільшого прибуде в область між Малі, Буркіна-Фасо та Нігером, зазначила Парлі. Решта приєднається до сил G5 Sahel.

Близько 4500 французьких військовослужбовців уже працюють в регіоні.

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Франція розпочала антитерористичну операцію "Сервал" у Малі проти радикальних ісламістських угруповань у 2013 році. З того часу загинули десятки французьких військових.

Окрім французьких військових, в бойових діях беруть участь і бійці загонів спеціального призначення Великої Британії. Євросоюз також започаткував тренувальну місію у Малі.

У листопаді 13 французьких військових загинули в Малі - це були найбільші втрати армії за 36 років. Цей випадок президент Франції Еммануель Макрон навів як приклад, коли заявляв, що теророризм, а не Росія чи Китай, є ключовою небезпекою для НАТО.

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Франція Африка тероризм
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