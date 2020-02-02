Франция направит еще 600 военных в африканский Сахель

Франция разместит еще 600 солдат для борьбы с боевиками-исламистами в африканском Сахеле к югу от Сахары.

Об этом в воскресенье заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Подкрепление в основном прибудет в область между Мали, Буркина-Фасо и Нигером, отметила Парли. Другая часть присоединится к силам G5 Sahel.

Около 4500 французских военнослужащих уже работают в регионе.

Франция начала антитеррористическую операцию "Сервал" в Мали против радикальных исламистских группировок в 2013 году. С тех пор погибли десятки французских военных.

Кроме французских военных, в боевых действиях участвуют и бойцы отрядов специального назначения Великобритании. Евросоюз также начал тренировочную миссию в Мали.

В ноябре 13 французских военных погибли в Мали - это были самые большие потери армии за 36 лет. Этот случай президент Франции Эммануэль Макрон привел пример, когда заявлял, что теророризм, а не Россия или Китай, является ключевой опасностью для НАТО.