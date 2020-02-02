Более 200 единиц турецкой военной техники вошло в Сирию

Более 200 единиц турецкой военной техники 2 февраля въехало на северо-запад Сирии на фоне масштабного продвижения армии режима Башара Асада в провинциях Идлиб и Алеппо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Masdar News.

По данным военного источника в соседней Хаме, турецкие военные разместили несколько подкреплений по провинции Идлиб, в частности в прифронтовых районах, где продвигается сирийская армия.

Источник заявил, что турецкие военные пытаются заблокировать текущее наступление сирийской армии на город-перекресток Саракиб, расположенный вдоль шоссе Латакия-Алеппо (М-4) и шоссе Алеппо-Дамаск (М-5).

Если сирийская армия захватит Саракиб, она получит полный контроль над шоссе Алеппо-Дамаск впервые с 2011 года.

Это также было бы большой победой для сирийского президента Башара Асада и большой неудачей для оппозиции, поскольку контроль за последней частью шоссе был камнем преткновения за столом переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что не исключает возможности проведения новой военной операции, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не будет урегулирована немедленно.

Ранее Эрдоган обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии и заявил, что будет действовать самостоятельно, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом сирийского президента Башара Асада.

"Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, то окажется, что все четыре миллиона жителей Идлиба - террористы. На самом деле эти люди бегут от насилия режима Асада", - сказал Эрдоган.