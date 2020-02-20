Стрілянина в Німеччині: зловмисник сповідував ультраправі погляди

Чоловік, який влаштував стрілянину в німецькому місті Ганау, вбивши десять людей, залишив відео і передсмертну записку, з яких випливає, що він дотримувався ультраправих поглядів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Видання не наводить змісту залишених повідомлень, однак відзначає їх правий характер.

Зокрема, у записці Тобіас Р., серед іншого, говорить про потребу знищення людей, видворення яких з Німеччини наразі є недосяжним.

Раніше повідомлялося, що більшість загиблих у стрілянині мали курдське походження.

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Нагадаємо, у середу близько 22.00 зловмисник вчинив напади в двох кальян-барах міста Ганау.

Правоохоронці знайшли стрільця мертвим вранці у четвер в його будинку. З ним знайшли ще одного загиблого.

Представник німецького уряду Штеффен Зайберт висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого видужання пораненим.