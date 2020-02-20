Стрілянина в Німеччині: зловмисник сповідував ультраправі погляди
Чоловік, який влаштував стрілянину в німецькому місті Ганау, вбивши десять людей, залишив відео і передсмертну записку, з яких випливає, що він дотримувався ультраправих поглядів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Видання не наводить змісту залишених повідомлень, однак відзначає їх правий характер.
Зокрема, у записці Тобіас Р., серед іншого, говорить про потребу знищення людей, видворення яких з Німеччини наразі є недосяжним.
Раніше повідомлялося, що більшість загиблих у стрілянині мали курдське походження.
Нагадаємо, у середу близько 22.00 зловмисник вчинив напади в двох кальян-барах міста Ганау.
Правоохоронці знайшли стрільця мертвим вранці у четвер в його будинку. З ним знайшли ще одного загиблого.
Представник німецького уряду Штеффен Зайберт висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого видужання пораненим.