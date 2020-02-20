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Стрельба в Германии: 11 погибших






Стрельба в Германии: злоумышленник исповедовал ультраправые взгляды

Четверг, 20 февраля 2020, 09:20

Мужчина, который устроил стрельбу в немецком городе Ханау, убив десять человек, оставил видео и предсмертную записку. Из них следует, что он придерживался ультраправых взглядов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Издание не приводит содержания оставленных сообщений, однако отмечает их правый характер.

В частности, в записке Тобиас Р., среди прочего, говорит о необходимости уничтожения людей, выдворение которых из Германии пока является недостижимым.

Ранее сообщалось, что большинство погибших в стрельбе имели курдское происхождение.

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Напомним, в среду около 22.00 злоумышленник совершил нападения в двух кальян-барах города Ханау.

Правоохранители нашли стрелка мертвым утром в четверг в его доме. С ним нашли еще одного погибшего.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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