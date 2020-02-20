Стрельба в Германии: злоумышленник исповедовал ультраправые взгляды
Мужчина, который устроил стрельбу в немецком городе Ханау, убив десять человек, оставил видео и предсмертную записку. Из них следует, что он придерживался ультраправых взглядов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Издание не приводит содержания оставленных сообщений, однако отмечает их правый характер.
В частности, в записке Тобиас Р., среди прочего, говорит о необходимости уничтожения людей, выдворение которых из Германии пока является недостижимым.
Ранее сообщалось, что большинство погибших в стрельбе имели курдское происхождение.
Напомним, в среду около 22.00 злоумышленник совершил нападения в двух кальян-барах города Ханау.
Правоохранители нашли стрелка мертвым утром в четверг в его доме. С ним нашли еще одного погибшего.
Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.