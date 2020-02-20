Під час стрілянини у Німеччині загинули 5 громадян Туреччини

В результаті стрілянини у німецькому місті Ганау загинули 5 громадян Туреччини.

Про це повідомив посол Туреччини в Німеччині Алі Кемаль Айдин, передає "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber.

"Айдин сказав, що 5 турецьких громадян загинули внаслідок ультраправої терористичної атаки у Німеччині" - йдеться у повідомленні.

В МЗС Туреччини закликали припинити подібні напади.

"В іншому випадку расизм сягне набагато більш серйозних масштабів" - заявили у відомстві.

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Нагадаємо, у середу близько 22.00 43-річний німець вчинив напади в двох кальян-барах міста Ганау. В результаті нападів загинули 9 людей, кілька осіб отримали серйозні поранення.

Повідомлялося, що більшість загиблих у стрілянині мали курдське походження.

Вранці у четвер його знайшли мертвим у власному будинку. Поряд було тіло його 72-річної матері з вогнепальним пораненням.

Пізніше з’ясувалося, що стрілець залишив передсмертну записку і відео, з яких випливають його симпатії до праворадикальних ідей. Місцева влада землі Гессен підтвердила ксенофобський мотив стрілянини.