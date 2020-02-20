Під час стрілянини у Німеччині загинули 5 громадян Туреччини
В результаті стрілянини у німецькому місті Ганау загинули 5 громадян Туреччини.
Про це повідомив посол Туреччини в Німеччині Алі Кемаль Айдин, передає "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber.
"Айдин сказав, що 5 турецьких громадян загинули внаслідок ультраправої терористичної атаки у Німеччині" - йдеться у повідомленні.
В МЗС Туреччини закликали припинити подібні напади.
"В іншому випадку расизм сягне набагато більш серйозних масштабів" - заявили у відомстві.
Нагадаємо, у середу близько 22.00 43-річний німець вчинив напади в двох кальян-барах міста Ганау. В результаті нападів загинули 9 людей, кілька осіб отримали серйозні поранення.
Повідомлялося, що більшість загиблих у стрілянині мали курдське походження.
Вранці у четвер його знайшли мертвим у власному будинку. Поряд було тіло його 72-річної матері з вогнепальним пораненням.
Пізніше з’ясувалося, що стрілець залишив передсмертну записку і відео, з яких випливають його симпатії до праворадикальних ідей. Місцева влада землі Гессен підтвердила ксенофобський мотив стрілянини.