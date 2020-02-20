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Во время стрельбы в Германии погибли 5 граждан Турции

Четверг, 20 февраля 2020, 13:48

В результате стрельбы в немецком городе Ханау погибли 5 граждан Турции.

Об этом сообщил посол Турции в Германии Али Кемаль Айдын, передает "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber.

"Айдын сказал, что 5 турецких граждан погибли в результате ультраправой террористической атаки в Германии", - говорится в сообщении.

В МИД Турции призвали прекратить подобные нападения.

"В противном случае расизм достигнет гораздо более серьезных масштабов", - заявили в ведомстве.

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Напомним, в среду около 22.00 43-летний немец совершил нападения в двух кальян-барах города Ханау. В результате нападений погибли 9 человек, несколько человек получили серьезные ранения.

Сообщалось, что большинство погибших в стрельбе имели курдское происхождение.

В четверг утром его нашли мертвым в собственном доме. Рядом было тело его 72-летней матери с огнестрельным ранением.

Позже выяснилось, что стрелок оставил предсмертную записку и видео, из которых вытекают его симпатии к праворадикальным идеям. Местные власти земли Гессен подтвердили ксенофобский мотив стрельбы.

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