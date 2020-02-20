США: ніколи не визнаємо окупацію Криму, який Росія захопила силою

Сполучені Штати в річницю початку окупації українського Криму російськими військами заявили, що не визнають і не будуть визнавати претензії Кремля на півострів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні на сторінці у Facebook.

"Кримська Декларація Держсекретаря Помпео залишається незмінною лінією політики США: ми не визнаємо і не будемо визнавати претензії Кремля на суверенітет над захопленою силою територією всупереч міжнародному праву. #КримЦеУкраїна", - йдеться у заяві.

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Напередодні США засудили останню військову агресію бойовиків поблизу Золотого і висловили підтримку прихильності президента України Володимира Зеленського до миру.

Як відомо, Росія окупувала Крим у 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації півострова.

Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Євросоюз і США ввели проти РФ персональні та секторальні санкції.