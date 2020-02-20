США: никогда не признаем оккупацию Крыма, который Россия захватила силой

Соединенные Штаты в годовщину начала оккупации украинского Крыма российскими войсками заявили, что не признают и не будут признавать претензии Кремля на полуостров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Facebook.

"Крымская Декларация Госсекретаря Помпео остается неизменной линией политики США: мы не признаем и не будем признавать претензии Кремля на суверенитет над захваченной силой территорией вопреки международному праву. #КримЦеУкраина", - говорится в заявлении.

Накануне США осудили последнюю военную агрессию боевиков вблизи Золотого и выразили поддержку приверженности президента Украины Владимира Зеленского к миру.

Как известно, Россия оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации полуострова.

Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.