США, Великобритания и страны ЕС осудили кибератаку РФ против Грузии

Соединенные Штаты, Великобритания и страны Евросоюза поддержали Грузию, которая обвинила Россию в совершении масштабной кибератаки на грузинские государственные и частные сайты.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал заявление, в котором призвал Россию прекратить подобные действия в Грузии и других местах.

"Такие действия противоречат попыткам России утверждать, что она ответственно действует в киберпространстве, и демонстрируют продолжающуюся модель опрометчивых киберопераций российского ГРУ по ряду стран. Эти операции имеют целью посеять разделение, создать незащищенность и подорвать демократические институт ", - заявил он.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что "безрассудная и наглая кампания кибератак ГРУ РФ против Грузии, суверенного и независимого государства, совершенно неприемлема".

МИД Польши обнародовало заявление, в котором поддержало позицию своих союзников по НАТО и международных партнеров, "что безответственная и злонамеренная кибердеятельность РФ, подрывающая международную стабильность и суверенитет других стран, должна разоблачаться и решительно осуждаться".