Разведка США сообщила Конгрессу о попытках РФ помочь Трампу переизбраться - СМИ

На прошлой неделе представители американской разведки сообщили парламентариям, что Россия вмешивается в избирательную кампанию 2020 года, пытаясь поставить под сомнение честность голосования и помочь переизбранию президента Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Человек, который говорил при условии анонимности из-за чувствительности этого вопроса, заявил, что республиканские союзники Трампа в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США поставили под сомнение оценку, данную чиновниками Управления национальной разведки в прошлый четверг.

"Республиканцы ответили так, как вы могли ожидать. Они сошли с ума", - сказал человек. "Они поставили под сомнение разведку".

На закрытом брифинге, с содержанием которого знаком источник, представители разведки предупредили комитет о том, что Россия работает над тем, чтобы поставить под сомнение чесность голосования 3 ноября, одновременно способствуя переизбранию Трампа на второй четырехлетний срок.

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"Они (россияне) предпочитают одного кандидата, когда они это делают", - сказало лицо, добавив, что речь идет о Трампе. Источник отказался уточнить.

The New York Times сообщила в четверг, что через день после брифинга Трамп упрекал исполняющего обязанности директора национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что он позволил своим подчиненным предстать перед комитетом.

Трамп заявил в среду, что заменяет Магуайра послом в Германии Ричардом Гренеллом, очень лояльным к президенту лицом.

The Times пишет, что, упрекая Магуайр, Трамп ссылался на присутствие на брифинге представителя Демократической партии Адама Шиффа, главы разведывательного комитета. Он руководил процедурой импичмента против Трампа.

Американские чиновники давно предупреждают, что Россия и другие страны будут пытаться вмешиваться в избирательную кампанию президента США 2020 года.

Американское разведывательное сообщество сделало вывод, что Россия использовала фейковые новости, кибератаки и другие методы в операции, направленной на то, чтобы на президентских выборах 2016 года победил Трамп.