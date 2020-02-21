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Тисячі людей вийшли на вулиці міст Німеччини після ксенофобської стрілянини

П'ятниця, 21 лютого 2020, 10:49

Тисячі людей зібралися в містах по всій Німеччині, щоб вшанувати жертв расово мотивованої стрілянини на тлі зростаючих закликів до влади придушити ультраправий екстремізм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

43-річний німець застрелив дев'ять осіб іммігрантського походження в передмісті Франкфурта Ганау в середу, перш ніж вбити свою матір і себе. Чоловік, ідентифікований як Тобіас Ратьєн, залишив кілька незв'язних текстів і відеозаписів, що пропагують расистські погляди.

Напад стався на тлі зростаючої стурбованості з приводу ультраправого екстремізму і посилення антимігрантської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Високопоставлений чиновник від соціал-демократів, молодшого партнера канцлерки Ангели Меркель по правлячій коаліції, звинуватив AдН в наданні ідеологічного підживлення таким людям, як стрілець з Ганау.

 

Окремі частини АдН вже знаходяться під пильною увагою німецького розвідувального управління.

 Партія відкинула всю відповідальність за напади ультраправих, включаючи антисемітський напад на синагогу і вбивство регіонального політика в минулому році.

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