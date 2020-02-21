Тысячи людей вышли на улицы городов Германии после ксенофобской стрельбы

Тысячи людей собрались в городах по всей Германии, чтобы почтить жертв расово мотивированной стрельбы на фоне растущих призывов к власти подавить ультраправый экстремизм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

43-летний немец застрелил девять лиц иммигрантского происхождения в пригороде Франкфурта Ханау в среду, прежде чем убить свою мать и себя. Мужчина, идентифицированный как Тобиас Ратьен, оставил несколько несвязных текстов и видеозаписей, пропагандирующих расистские взгляды.

Нападение произошло на фоне растущей обеспокоенности по поводу ультраправого экстремизма и усиления антимігрантської партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Высокопоставленный чиновник от социал-демократов, младшего партнера канцлера Ангелы Меркель по правящей коалиции, обвинил АдГ в оказании идеологического подкормка таким людям, как стрелок из Ханау.

Отдельные части АдГ уже находятся под пристальным вниманием немецкого разведывательного управления.

Партия отвергла всю ответственность за нападения ультраправых, включая антисемитское нападение на синагогу и убийство регионального политика в прошлом году.