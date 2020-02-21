В Австрии раскрыли возможную схему сокрытия пожертвований "друзьям Путина"

Австрийские следователи обнаружили четыре ассоциации, возглавляемые близкими соратниками членов ультраправой Партии свободы (FPÖ), через которые политическая сила могла получать незаконное финансирование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.de.

На тайно записанном видео, публикация которого в прошлом году вызвала отставку тогдашнего вицеканцлера Штрахе (FPÖ), политик упоминал о способе сокрытия политических пожертвований, которые должны быть публичными.

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Он рассказывал, что доноры могли давать деньги благотворительным ассоциациям, которые официально не имеют связей с партией, но укомплектованы союзниками FPÖ, и последние могут перечислить партии эти деньги.

Обнаруженные следователями четыре такие ассоциации, похоже, получили крупные суммы от таких компаний, как производитель оружия Steyr Arms. По словам следователей, Штрахе активно искал доноров, хотя ассоциации не имели официальных связей с ним или партией. Поэтому считается, что пожертвования должны были быть перенаправлены ему.

Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как Штрахе на испанском острове договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии.

Как известно, в декабре 2016 года Партия свободы, которую возглавлял Штрахе, подписала пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской "Единой Россией". Члены партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, а также незаконно посещали аннексированный Россией Крым.

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