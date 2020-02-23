Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії зростає кількість хворих на коронавірус, мер Мілана пропонує закрити школи

Коронавірус в Італії: влада закрила на карантин 10 муніципалітетів

У США заявили про російську кампанію дезінформації щодо коронавірусу

Москва розповіла свою версію про перемогу над Україною у Морському трибуналі ООН






Кількість хворих на коронавірус в Італії зросла до 76 осіб

Неділя, 23 лютого 2020, 10:32

Кількість хворих на новий коронавірус в Італії збільшилася до 76 осіб, хвороба зафіксована в п'яти регіонах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Найбільша кількість хворих зафіксована в Ломбардії - 54 людини, у Венето - 17, по два пацієнти в Емілія-Романьї і Лаціо, і один в П'ємонті.

Читайте також
В Італії померла друга хвора на коронавірус, кількість заражень зросла

Також повідомлялося про госпіталізованих із симптомами коронавірусу в Турині та Мілані, але тести виявилися негативними.

Ломбардія і Венето в суботу вирішили закрити університети. Футбольні матчі в Ломбардії і Венето, включаючи ігри Серії А, також скасовані.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте після тригодинної наради міністрів в штаб-квартирі Цивільного захисту затвердив указ з надзвичайно жорсткими заходами, щоб спробувати зупинити поширення коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Італія
powered by lun.ua