Кількість хворих на коронавірус в Італії зросла до 76 осіб

Кількість хворих на новий коронавірус в Італії збільшилася до 76 осіб, хвороба зафіксована в п'яти регіонах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Найбільша кількість хворих зафіксована в Ломбардії - 54 людини, у Венето - 17, по два пацієнти в Емілія-Романьї і Лаціо, і один в П'ємонті.

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Також повідомлялося про госпіталізованих із симптомами коронавірусу в Турині та Мілані, але тести виявилися негативними.

Ломбардія і Венето в суботу вирішили закрити університети. Футбольні матчі в Ломбардії і Венето, включаючи ігри Серії А, також скасовані.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте після тригодинної наради міністрів в штаб-квартирі Цивільного захисту затвердив указ з надзвичайно жорсткими заходами, щоб спробувати зупинити поширення коронавірусу.