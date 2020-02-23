Кількість хворих на коронавірус в Італії зросла до 76 осіб
Кількість хворих на новий коронавірус в Італії збільшилася до 76 осіб, хвороба зафіксована в п'яти регіонах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.
Найбільша кількість хворих зафіксована в Ломбардії - 54 людини, у Венето - 17, по два пацієнти в Емілія-Романьї і Лаціо, і один в П'ємонті.
Також повідомлялося про госпіталізованих із симптомами коронавірусу в Турині та Мілані, але тести виявилися негативними.
Ломбардія і Венето в суботу вирішили закрити університети. Футбольні матчі в Ломбардії і Венето, включаючи ігри Серії А, також скасовані.
Прем'єр-міністр Джузеппе Конте після тригодинної наради міністрів в штаб-квартирі Цивільного захисту затвердив указ з надзвичайно жорсткими заходами, щоб спробувати зупинити поширення коронавірусу.