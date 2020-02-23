Количество больных коронавирусом в Италии возросло до 76 человек

Количество заболевших новым коронавирусом в Италии увеличилось до 76 человек, болезнь зафиксирована в пяти регионах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Ломбардии – 54 человека, в Венето - 17, по два пациента в Эмилия-Романьи и Лацио, и один в Пьемонте.

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Также сообщалось о госпитализированных с симптомами коронавируса в Турине и Милане, но тесты оказались отрицательными.

Ломбардия и Венето в субботу решили закрыть университеты. Футбольные матчи в Ломбардии и Венето, включая игры Серии А, также приостановлены.

Премьер-министр Джузеппе Конте после трехчасового совета министров в штаб-квартире Гражданской защиты утвердил указ с чрезвычайно жесткими мерами, чтобы попытаться остановить распространение коронавируса.