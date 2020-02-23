Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии растет число больных коронавирусом, мэр Милана предлагает закрыть школы

Коронавирус в Италии: власти закрыли на карантин 10 муниципалитетов

В США заявили о российской кампании дезинформации относительно коронавируса

Москва рассказала свою версию о победе над Украиной в Морском трибунале ООН






Количество больных коронавирусом в Италии возросло до 76 человек

Воскресенье, 23 февраля 2020, 10:32

Количество заболевших новым коронавирусом в Италии увеличилось до 76 человек, болезнь зафиксирована в пяти регионах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Ломбардии – 54 человека, в Венето - 17, по два пациента в Эмилия-Романьи и Лацио, и один в Пьемонте.

Читайте также
В Италии умерла вторая больная коронавирусом, количество заражений возросло

Также сообщалось о госпитализированных с симптомами коронавируса в Турине и Милане, но тесты оказались отрицательными.

Ломбардия и Венето в субботу решили закрыть университеты.  Футбольные матчи в Ломбардии и Венето, включая игры Серии А, также приостановлены.

Премьер-министр Джузеппе Конте после трехчасового совета министров в штаб-квартире Гражданской защиты утвердил указ с чрезвычайно жесткими мерами, чтобы попытаться остановить распространение коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Италия
powered by lun.ua