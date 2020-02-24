Венгры вышли под парламент против антиромской кампании Орбана

Более 2 тысяч венгров, в частности ромские семьи и общественные группы, 23 февраля прошли маршем к парламенту в Будапеште, протестуя против отказа правительства выплачивать компенсацию ромским детям, незаконно отстраненным в школе на востоке Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что государство может не выполнять приказы суда о выплате компенсации детям-ромам в селе на севере страны и взамен обеспечить обучение.

Нижестоящие суды обязали государство выплатить возмещение ущерба в судебном процессе, который тянется уже почти десятилетие. Верховный суд Венгрии вскоре вынесет окончательное решение.

Аналитики говорят, что Орбан, когда экономика замедляется, а его антииммиграционная кампания теряет пар, стремится мобилизовать своих избирателей, атакуя независимые суды, ромское меньшинство и общественные организации, которые им помогают.

"Вмешательство правительства в вопросе реституции является незаконным и нарушает верховенство закона и независимость судов", - заявили организаторы протеста в Facebook.

Протестующие подняли транспаранты с надписями: "Никто не выше закона" и "Будущее нельзя построить на ненависти".

Орбан заявил, что "решение суда со ссылкой на сегрегацию взбудоражило общественное мнение, присваивая крупные суммы денег некоторым жителям-ромам", добавив, что все должны работать, чтобы получать деньги.

Партия Орбана "Фидес" заявила, что люди, связанные с миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом, помогли цыганам начать судебный процесс. Партия годами проводит агитацию против Сороса, который пропагандирует либеральные ценности.

Ромы составляют 5-7% населения Венгрии.

Орбан решил провести "национальную консультацию" в следующем месяце, когда миллионам венгров разошлют анкеты с вопросами о выплатах ромам и компенсациям заключенным из-за переполненнных тюрем.