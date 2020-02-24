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РФ і Туреччина готують нову серію консультацій щодо Ідлібу

Понеділок, 24 лютого 2020, 15:15

Москва і Анкара готують нову серію консультацій щодо ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це заявив у понеділок на пресконференції міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров.

"Зараз готується чергова серія консультацій, яка, ми сподіваємося, зможе вивести нас на домовленість про те, як домогтися того, щоб це дійсно була зона деескалації та щоб там не господарювали терористи", - сказав він.

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За словами Лаврова, турецькі військові в Ідлібі розуміють, що боротьба в зоні деескалації "ведеться саме з терористами". Він додав, що Москва буде протистояти будь-яким спробам виправдати терористів.

Як повідомлялося, у понеділок, 24 лютого, сили режиму сирійського президента Башара Асада за підтримки Росії продовжили просування Ідлібі, а угруповання, підтримувані Туреччиною, вдруге розпочали напад з метою захоплення міста Найраб в східній частині Ідлібу.

У понеділок також стало відомо, що 16-й турецький солдат загинув цими вихідними у сирійській провінції Ідліб внаслідок атаки з боку підтримуваних Росією урядових сил.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що 5 березня зустрінеться з лідерами Росії, Франції та Німеччини, щоб обговорити ситуацію в Ідлібі.

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