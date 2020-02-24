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РФ и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

Понедельник, 24 февраля 2020, 15:15

Москва и Анкара готовят новую серию консультаций о ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там ни хозяйничали террористы", - сказал он.

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По словам Лаврова, турецкие военные в Идлибе понимают, что борьба в зоне деэскалации "ведется именно с террористами". Он добавил, что Москва будет противостоять любым попыткам оправдать террористов.

Как сообщалось, в понедельник, 24 февраля, силы режима сирийского президента Башара Асада при поддержке России продолжили продвижение в Идлибе, а группировки, поддерживаемые Турцией, начали нападение с целью захвата города Найраб в восточной части Идлиба.

В понедельник также стало известно, что 16-й турецкий солдат погиб в эти выходные в сирийской провинции Идлиб в результате атаки со стороны поддерживаемых Россией правительственных сил.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта встретится с лидерами России, Франции и Германии, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.

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